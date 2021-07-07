Тренер российского гребца Никиты Моргачева Александр Кулагин высказался о допинг-скандале с участием его подопечного перед Олимпиадой.

В допинг-пробе Моргачева, а также еще одного гребца Павла Сорина, был обнаружен мельдоний.

Кулагин отметил в интервью ТАСС, что Моргачев — опытный спортсмен, который не стал бы сознательно употреблять мельдоний.

«Готовились они за рубежом вместе с другими командами, и мне кажется, что все это произошло не без участия третьей стороны и вследствие недостаточного контроля за тем, что пьют и едят гребцы», — сказал тренер, добавив, что в олимпийский год обстановка напряжённая, и нужно очень внимательно относиться к контролю пищи и воды.

«Я думаю, что мельдоний мог попасть в организм вместе с водой, скорее всего, Никита и Павел попили из одной бутылки. Ошибку работников лаборатории или антидопинговых служб я исключаю», — сказал Кулагин, добавив, что вряд ли против спортсменов пошел кто-то из своих, поскольку в гребле такое не заведено, а отбор на Олимпиаду уже завершился.