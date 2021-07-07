Российский биатлонист, чемпион мира в спринте Александр Логинов высказался о своём самочувствии на сборах под Санкт-Петербургом, а также о подготовке в составе сборной России.

«Пока все хорошо. Травмы не беспокоят. Есть небольшие проблемы с горлом почему-то у меня, выскочило в Минске небольшое воспаление», — сказал Логинов в интервью для ютуб-канала Союза биатлонистов России.

По словам биатлониста, недомогание — это рабочие моменты, и он надеется, что все скоро пройдёт.

Также Логинов отметил, что вернулся на подготовку в составе команды, поскольку нынешний формат работы имеет больше плюсов, чем самоподготовка.

Напомним, последние несколько сезонов Александр Логинов уделял много времени самоподготовке вместе с личным тренером Александром Касперовичем.