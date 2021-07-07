Сборная России может заменить гребцов Никиту Моргачева и Павла Сорина, попавшихся на допинге, в заявке на участие в Олимпийских играх в Токио.

Сегодня, 7 июля, стало известно, что в допинг-пробах спортсменов был обнаружен мельдоний. Из-за этого они не войдут в заявку на Олимпиаду.

Согласно пункту 48.2 правил Международной федерации гребли, на Олимпиаде может быть заменено до половины состава лодки. Команда должна в письменной форме оповестить об изменениях не позднее чем за 3 часа до первого заезда.

Моргачев и Сорин должны были выступать в четверке с Николаем Пименовым и Артемом Косовым. Тесты на допинг они сдали 17 июня во время пребывания на тренировочном сборе в Греции. 1 июля проба А была вскрыта и показала наличие мельдония. 8 июля будет вскрыта проба Б.