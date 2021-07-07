Российский биатлонист, чемпион мира в спринте Александр Логинов рассказал, как переносит тренировки в жаркую погоду на сборах в Кавголово под Санкт-Петербургом.

«Знаете, как говорят: «Я из Сибири, для меня морозы не страшны». Также могу сказать про лето — я из Саратова, у нас летом стабильно +35, +37 градусов», — сказал биатлонист.

По словам Логинова, для него сейчас в Кавголово не так жарко, хоть на открытом воздухе по две тренировки в день проводить не так легко. «Это еще терпимо, здесь небольшой ветерок, озеро рядом — это спасает», — подчеркнул Логинов.

Напомним, Александр Логинов готовится к новому сезону в составе группы Евгения Башкирова. Ранее несколько сезонов он занимался самоподготовкой с личным тренером.