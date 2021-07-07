Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева рассказала о том, какие прозвища давала футболистам во время просмотра матчей чемпионата Европы.

В эфире «Матч ТВ» Туктамышева отметила, что на Евро-2020 ей запомнился полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне.

«Его я называю рыжик, чтобы запомнить лучше. Как Дзюбу называю? Хороший, красивый человек. Больше никак. Мне кажется, хорошо, что ему не придумала прозвище», — сказала Туктамышева. По мнению фигуристки, если бы она как-то его называла, то Дзюба мог бы и обидеться.

Напомним, ранее Елизавета Туктамышева показала в своём «Инстаграме», как болеет за сборную Италии в полуфинале Евро-2020. Нападающего Федерико Кьезу фигуристка назвала «носатиком».