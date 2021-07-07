Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась мнением о чемпионате Европы по футболу. По словам спортсменки, её расстроил вылет сборной Франции, за которую выступает много звездных игроков.

Также Туктамышева выделила сборную Италии, которая стала первым финалистом турнира, и Бельгию с её лидерами Кевином Де Брёйне и Ромелу Лукаку.

«Считаю, что во втором полуфинале выиграет Англия. Они будут играть на родной земле и для болельщиков это будет праздник. Тем более их команда уже много лет ничего не выигрывала», — сказала Туктамышева в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Англия и Дания встретятся в полуфинале сегодня, 7 июля. Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и начнется в 22:00 мск.