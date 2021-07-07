Авторы футбольного симулятора Pro Evolution Soccer расторгли контракт с нападающим «Барселоны» и сборной Франции Антуаном Гризманном.

Они отказались от сотрудничества в игроком после того, как в Сети появилось скандальное видео. Гризманн и его партнер по команде Усман Дембеле смеялись над азиатским сотрудником отеля, ремонтировавшим телевизор.

После того, как ролик просочился в Интернет, футболисты принесли публичные извинения. Однако Гризманн не согласился с обвинением и заявил, что всегда выступал против любой дискриминации. По его мнению, комментарии на видео не были расистскими.

Несмотря на эти объяснения, разработчики PES решили разорвать контракт с Гризманном, поскольку сочли оскорбительным сам факт появления видео.

«Ранее мы объявили Антуана Гризманна лицом нашей серии, однако в свете последних событий мы решили расторгнуть контракт. Что касается нашей франшизы eFootball PES, то мы свяжемся с Барселоной, чтобы узнать их позицию по данной ситуации», — сообщили в компании.