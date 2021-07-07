Обнародовано содержание звонков в 911 после того, как голкипер «Коламбуса» Матис Кивлениекс пострадал при неудачном запуске фейерверка. Впоследствии 24-летний хоккеист скончался.

«Неудачный запуск фейерверка. Он в сознании, в сознании», — сообщил человек, первым позвонивший в службе спасения.

Затем поступил еще один звонок, содержавший повторную просьбу о прибытии медиков.

«Эй, у нас есть человек, в которого попало фейерверком, можете приехать сюда немедленно?» — сказал звонивший.

Диспетчер ответил: «Мы уже знаем об этом. Он в сознании и разговаривает с вами?»

«Он дышит. У нас здесь есть медсестра», — подтвердил звонивший.

Затем в экстренную службу позвонил еще один человек, который также попросил немедленно приехать и оказать помощь пострадавшему.

Напомним, о смерти 24-летнего голкипера стало известно в понедельник, 5 июля. Судмедэксперты штата Мичиган пришли в выводу, что Кивлениекс погиб из-за попавшей в грудь петарды.