Бывший футболист сборной России Александр Самедов оценил работу Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной команды.

«Тренер выдал один успешный турнир и один неудачный. Сейчас на него много чего обрушилось. Готов ли Черчесов выдержать этот удар? Негатив ведь присутствовал и перед чемпионатом мира, но Саламович прекрасно с ним справился, огородил от него сборную», — приводит слова Самедова «Спорт-Экспресс».

По мнению экс-футболиста, Черчесов способен справиться с давлением, которое оказывается на него после Евро-2020, и продолжить работу в команде.

Напомним, под руководством Черчесова сборная России не смогла пробиться в плей-офф чемпионата Европы. заняв последнее, четвертое место в группе В. Российские футболисты смогли обыграть лишь Финляндию, а Дании и Бельгии уступили с разницей в три мяча.