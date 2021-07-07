Хавьер Мендес, тренер экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, считает, что Дастин Порье сможет одержать вторую победу над Конором Макгрегором.

«Дастин побеждает, ломая соперника. Я могу представить, что так и произойдёт. Дастин выйдет, пойдёт вперёд и сломает волю Макгрегора. Думаю, бой будет проходить так. Посмотрим, сможет ли Конор что-то противопоставить Дастину. Порье стал сильнее», — приводит слова Мендеса Daily Mail.

По его мнению, предстоящий поединок будет интереснее, чем предыдущий. Фаворитом встречи Мендес назвал Порье, но отметил, что от Конора можно ожидать чего угодно.

Напомним, Макгрегор и Порье встретятся на турнире UFC 264, который будет проходить в ночь с 10 на 11 июля по московскому времени.

Для Порье и Макгрегора эта встреча будет уже третьей в рамках промоушена. Первый раз спортсмены подрались в сентябре 2014 года, тогда Конор одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. Второй бой прошел в январе 2021-го, американцу удалось взять реванш. Он проиграл первый раунд, но во втором отправил ирландца в нокаут.