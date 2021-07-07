НХЛ не собирается переносить пятый матч финальной серии Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс» из-за шторма «Эльза» в Тампе, пишет ESPN.

Если верить прогнозу, основная часть шторма должна закончиться к утру среды по местному времени. В таком случае вероятность переноса матча равна нулю, сообщают источники в НХЛ. Меры будут предприняты лишь в том случае, если что-то случится с «Амали-Ареной», на которой должен пройти матч.

На данный момент «Лайтнинг» ведут со счетом 3-1 в серии, поэтому сегодняшняя игра может стать решающей. «Молнии» одержали три победы подряд: сначала дважды выиграли на своей арене (5:1 и 3:1), затем повторили успех в гостях (6:3). Однако в четвертом матче «Монреаль» вырвал победу в овертайме (3:2) и продлил серию как минимум еще на одну игру.

Матч состоится в ночь с 7 на 8 июля и начнется в 03:00 по московскому времени.