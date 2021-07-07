Парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна продолжит карьеру в московском «Динамо», сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

По информации источника, стороны уже согласовали все детали сделки. Российский клуб объявит о переходе в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Бальбуэна склонялся к переходу в испанский «Бетис», однако предложение «Динамо» оказалось более выгодным. В начале июня парагвайский защитник покинул «Вест Хэм» на правах свободного агента.

В минувшем сезоне 29-летний Бальбуэна отыграла за «Вест Хэм» 18 матчей, в которых забил один гол. Он защищал цвета английского клуба с 2018 года. До этого парагваец играл за бразильский «Коринтианс», а также за «Либертад», «Насьональ», «Рубио Нью» и «Серро Портеньо» у себя на родине.