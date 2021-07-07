Несмотря на «выраженное доверие» со стороны технического комитета РФС, Станиславу Черчесову, скорее всего, придётся в ближайшее время искать новое место работы. Поиск нового тренера для сборной России по футболу продолжается, и, скорее всего, эту должность займёт иностранец. Об основных кандидатах на этот пост вы можете прочитать в материале Nevasport.

Однако по многочисленным сообщениям СМИ, на эту должность приглашались и российские специалисты. И первый в списке стоял Сергей Семак. Теоретически это приглашение выглядит логичным: тренер лучшей команды страны идёт в сборную. Но специалист отказался, и, пожалуй, принял правильное решение. Как для себя, так и для команды. Nevasport – о том, почему сборной России не нужен Семак, а Семаку – сборная России.

Для начала стоит обозначить официальную причину отказа. По данным источника, Семак не захотел бросать «Зенит» за две недели до старта чемпионата. Поневоле вспоминается история, как в 1998 году Анатолий Бышовец ради сборной бросил «Зенит» по ходу сезона. Петербуржцы поначалу шли в лидерах и завершили первый круг в 1 очке от «Спартака». В результате не вышло ни там, ни тут. Со сборной Бышовец потерпел шесть поражений в шести матчах и был уволен уже в конце года. А «Зенит» без него откатился аж на пятое место.

Но вряд ли преданность команде стала единственной причиной отказа Семака. В «Зените» он сейчас на комфортном месте. Команда обладает самыми большими финансовыми ресурсами в России, самым стабильным составом, самым эффективным руководством (особенно после метаний в ЦСКА в последние годы). «Зенит» уже выиграл три чемпионата России подряд и с большой вероятностью возьмёт и четвёртый. И даже стабильные неудачи в еврокубках не смогли пошатнуть позиций специалиста.

А теперь представьте работу в сборной России. После пяти лет Черчесова необходимо будет в срочном порядке омолаживать состав и наигрывать достойные замены 34-летнему Кудряшову, 38-летнему Жиркову, 32-летнему Семёнову. Придётся решать вопрос с основным вратарём, который нынешнему штабу не удалось решить за целых три года. Так не удалось, что прямо по ходу Евро пришлось выпускать необстрелянного Сафонова. А ещё нужно будет разнообразить игру в атаке, выстроить новые связки, и всё это – по ходу напряжённого отборочного турнира на чемпионат мира-2022.

Конечно, свою роль может сыграть финансовый вопрос. Сейчас Семак получает в «Зените» 2 миллиона евро в год. Зарплата Черчесова составляет 2,5 миллиона. Только вопрос: рискнёт ли руководство РФС снова брать на ту же ставку россиянина? В этом плане приглашение иностранца будет выглядеть (по крайней мере, внешне), более обоснованным вложением. Другое дело, что РФС сейчас за зарплату Черчесова не пнул только ленивый, и, вполне возможно, что следующий наставник команды будет получать меньше. Особенно на фоне вмешательства Минспорта.

Также не стоит забывать и о подборе игроков. В России часто любят говорить, что «другой сборной у нас нет», и выбор на позиции будет в любом случае более ограничен, чем у тренера «Зенита». Питерцы и так могут взять себе практически любого футболиста национальной команды (ну, может, кроме Акинфеева и Джикии), а вот национальная команда не может взять себе любого футболиста «Зенита». Так что как бы ни хотели некоторые эксперты, Сердара Азмуна в атаке российской сборной, мы не увидим.

И при всём этом спрос с команды будет выше. Каждый ход, каждое тренерское решение будут обсуждать всей страной. Во времена активности сборной каждый второй становится футбольным экспертом и готов подробно рассказать, почему в сборную нужно брать Смолова вместо Заболотного и выпускать Соболева вместо Дзюбы. Как когда-то остроумно подметили в КВН: «Вся страна в футболе разбирается, одни мы, 11 человек, играть не умеем».

Однако стоит ли руководству РФС вообще напрягаться и уговаривать Семака променять уютную гавань «Зенита» на бушующий океан сборной?

Начнём с того, что у тренера практически нет опыта работы в сжатые сроки и с ограниченными ресурсами. Были определенные успехи в «Уфе», но в Башкирии Семак работал совсем недолго. После этого он ушёл в благополучный «Зенит» с отличным подбором кадров.

В сборных опыта работы у Семака вообще ноль. А порой даже самые успешные клубные тренеры проваливаются со сборными. Хрестоматийный пример – Фабио Капелло. На уровне клубов выиграл всё, что возможно, а на международной арене сперва провалился с Англией, затем и с Россией. Понятно, что все когда-то с чего-то начинали, но сейчас брать кого-то неопытного в сборную будет рискованно: в разгаре отбор на чемпионат мира, следующая игра уже в сентябре, причём с самой Хорватией.

А главное – что нового Семак может дать национальной команде? «Зенит» сейчас играет примерно по той же схеме, что и сборная России: через Дзюбу, который не молодеет (уже 32 года). А провальный Евро-2020 показал, что тактика эта работает далеко не всегда. На международном уровне далеко не каждый соперник – «Тамбов» или Сан-Марино.

Не последним фактором станет и болельщицкое отношение. После фееричных выступлений Черчесова необходимо поправлять репутацию тренерского штаба. А к Семаку и «Зениту» в стране зачастую предвзятое отношение. Игроки сине-бело-голубых и без того составляют костяк команды, а при назначении Семака каждый созыв сборной будет неизменно вызывать реакцию: «Ну понятно, опять своих зенитовских тащит».

Если вкратце: Семак сейчас далеко не самый подходящий кандидат на пост главного тренера сборной России. Но после чемпионата мира-2022, когда будет время нормально подготовиться к новым реалиям, уже можно вернуться к его кандидатуре. И даже если он в таком случае покинет «Зенит» посреди сезона, впереди будет вся зима, чтобы найти его преемника и перестроить команду.

В СМИ на днях проскользнула информация, что РФС рассматривает вариант совмещения постов до зимней паузы. И здесь хочется воскликнуть вслед за волком из культового советского мультфильма: «Шо? Опять?!» Неужели руководство ничему не научил предыдущий опыт Романцева, Газзаева, Слуцкого?

Давно прошли времена, когда должность тренера сборной воспринималась как честь и долг каждого патриота. И потому слова Черчесова, что его выбрало государство и он «исполняет приказ», вызвали только смех. Футбол – это большой бизнес с большими деньгами. А должность тренера сборной России – расстрельная позиция, пусть и за хорошие деньги.