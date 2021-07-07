Континентальная хоккейная лига опубликует календарь сезона-2021/22 9 июля, сообщает официальный сайт лиги. Уже завтра, 8 июля, в 12:00 по московскому времени, будет представлено расписание первых домашних матчей клубов.

Ровно через сутки, в 12:00 9 июля, будет опубликован полный календарь матчей.

В регулярном сезоне команды проведут по 56 матчей. 46 игр будет сыграно по принципу «каждый с каждым», дома и в гостях. Ещё десять матчей команды проведут с пятью соперниками по дивизионам, также дома и в гостях.

Стартует регулярный чемпионат КХЛ 1 сентября матчем за Кубок Открытия. В нём по традиции сойдутся победитель и финалист завершившегося Кубка Гагарина — «Авангард» и ЦСКА.

Завершится регулярка 1 марта 2022 года, а 4 марта стартует плей-офф. Заключительная седьмая игра финальной серии намечена на 30 апреля.