Лидер мирового рейтинга ATP серб Новак Джокович стал полуфиналистом Уимблдонского турнира-2021. В матче 1/4 финала пятикратный победитель турнира обыграл 48-ю ракетку мира Мартона Фучовича из Венгрии. Счёт по сетам — 6:3, 6:4, 6:4. Джоковичу удалось взять четыре подачи соперника, Фучович сделал один брейк.

Матч продолжался 2 часа 19 минут, Джокович четыре раза подавал навылет, Фучович — 5 раз, серб допустил три двойных ошибки против пяти у соперника.

Джокович стал первым полуфиналистом турнира. Его соперник определится в матче россиянина Карена Хачанова и представителя Канады Дениса Шаповалова. Теннисисты проводят матч в эти минуты, счёт по сетам 2-2, в пятом сете счёт также равный — 2:2.

Джокович выигрывал Уимблдонский турнир в одиночном разряде в 2011, 2014, 2015, 2018 и 2019 году. В 2020-м турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.