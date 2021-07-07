Российские фигуристы Анна Щербакова и пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов примут участие в шоу в рамках церемонии вручения наград ISU Skating Awards, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев.

В связи с коронавирусными ограничениями церемония пройдёт 10 июля в онлайн-формате.

Помимо россиян, в шоу выступят американцы: дуэт Мэдисон Чок/Эван Бейтс и фигуристка Старр Эндрюс.

17-летняя Щербакова в 2021 году стала чемпионкой мира и победительницей командного ЧМ в составе сборной России. Аналогичные достижения у Мишиной и Галлямова.