Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства отметила рост заражений коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге. Она объяснила это несоблюдением норм безопасности гражданами города в связи с эмоциями от чемпионата Европы по футболу.

«Несмотря на то, что и организаторы чемпионата Европы по футболу, и власти города старались соблюдать ограничительные меры, тем не менее под влиянием эмоций, конечно, граждане не могут до конца строго этому следовать, — цитирует «Петербургский дневник» Голикову. — И на сегодняшний день есть рост заболеваемости в городе, но мы контролируем эту ситуацию и совместно с руководством города стараемся предпринять весь спектр необходимых мер для того, чтобы предотвратить этот рост».

В Санкт-Петербурге состоялись семь игр Евро: матчи группы B Бельгия — Россия (3:0), Финляндия — Россия (0:1), Финляндия — Бельгия (0:2), матчи группы E Польша — Словакия (1:2), Швеция — Словакия (1:0), Швеция — Польша (3:2) и поединок 1/4 финала Швейцария — Испания (1:1, пенальти — 1:3).