Россиянин Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал Уимблдонского теннисного турнира. В матче четвёрьфинала он уступил представителю Канады Денису Шаповалову, «посеянному» под номером 10, в пяти сетах — 4:6, 6:3, 7:5, 1:6, 4:6.

Матч продолжался 3 часа 28 минут. Шаповалов взял пять подач соперника и проиграл три своих. Хачанов, получивший 26-й номер «посева», трижды подавал навылет, а его сопернику удалось сделать это целых 17 раз. При этом Шаповалов допустил 10 двойных ошибок, а Хачанов — 7.

Хачанов был последним представителем России в мужской сетке Уимблдона. Аслан Карацев проиграл в первом круге французу Жереми Шарди — 6:7 (4:7), 6:7 (6:8), 3:6. Андрей Рублёв уступил итальянцу Фабио Фоньини в третьем круге — 3:6, 7:5, 4:6, 2:6. Вторая ракетка мира Даниил Медведев проиграл в четвёртом круге поляку Хуберту Хуркачу — 6:2, 6:7 (2:7), 6:3, 3:6, 3:6.

В полуфинале Шаповалов сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.