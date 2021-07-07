В Австрии на стадионе «Паркштадион» стартовал контрольный матч «Зенит» — «Вердер».

На игру питерцы выпустили следующий состав: Одоевский, Сантос, Ракицкий, Чистяков, Круговой, Сутормин, Вендел, Малком, Дриусси, Мостовой, Азмун. Запасные — Кержаков, Бязров, Караваев, Скроботов, Кравцов, Кузнецов, Оздоев, Шамкин, Ерохин, Белохонов.

Стартовый состав «Вердера» выглядит следующим образом: Цеттерер, Осако, Биттенкурт, Фюллькруг, Агу, Топрак, Шмидт, Маи, Мбом, М. Эггештейн, Динкчи.

Напомним, что в предыдущем матче «Зенит» сыграл нулевую ничью с «Шальке».

11 июля петербуржцы проведут контрольный матч с «Карлсруэ». 17 июля «Зенит» откроет сезон-2021/22 матчем за Суперкубок России с «Локомотивом». Игра пройдёт в Калининграде.