Игроки и тренерский штаб сборной России по футболу получили долги по премиальным за выступление на чемпионате мира-2018, утверждает «РБ-Спорт». Перед стартом Евро-2020 участники домашнего ЧМ получили в общей сложности более 100 миллионов рублей.

На чемпионате мира-2018 сборная России дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, пенальти 3:4). На Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова не смогли пробиться в плей-офф, набрав 3 очка в играх с Бельгией (0:3), Финляндией (1:0) и Данией (1:4).

После вылета с турнира Черчесов дал понять, что не планирует покинуть пост главного тренера.