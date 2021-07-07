Бывший нападающий сборной Италии по футболу Марио Балотелли стал игроком турецкого «Адана Демирспор», сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 30-летним форвардом рассчитан на три года.

«Адана Демирспор» по итогам прошлого сезона стал победителем первой турецкой лиги (второй дивизион) и в нынешнем стартует уже в суперлиге, вернувшись в элиту спустя 26 лет.

Марио Балотелли — воспитанник итальянского «Интера». Позднее в его карьере были «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль», «Ницца», «Марсель», «Брешиа». Сезон-2020/21 форвард провёл в клубе серии B «Монца», владельцем которой является многолетний владелец «Милана» Сильвио Берлускони. Балотелли провел в составе «Монцы» 14 матчей и забил 6 голов.

В 2010 по 2018 год Балотелли провёл 36 матчей и забил 14 голов за сборную Италии, став одним из героев Евро-2012, где команда взяла серебро.