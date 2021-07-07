Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Германии по футболу Кевин Кураньи считает, что его соотечественник Доменико Тедеско подошёл бы на пост главного тренера национальной команды России.

«Это суперкандидат. Мне кажется, он бы идеально подошел сборной, — цитирует «Спорт-Экспресс» Кураньи. — Знает российскую лигу, всех игроков, здорово проводит анализ, у него современный взгляд на футбол. И он, и Черчесов сильные тренеры, но с совершенно разным подходом. А если с нынешним главным тренером и расставаться, то для чего-то нового».

При этом ветеран с уважением отозвался о нынешнем наставнике сборной Станиславе Черчесове, под руководством которого играл в «Динамо».

«Свой уровень он доказал на ЧМ-2018, где Россия показала отличный результат. Но каждый турнир — новая страница, — отметил Кураньи. — После четвертьфинала чемпионата мира ожидания были высокими, поэтому вылет на групповом этапе — большое разочарование».

Этим летом Тедеско покинул московский «Спартак», с которым занял второе место в чемпионате России.