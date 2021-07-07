Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн будет работать в «Локомотиве», сообщает «Спорт-Экспресс». Он займёт должность технического директора клуба, войдёт в департамент по спорту и развитию.

Накануне стало известно, что должность главы департамента возглавил Ральф Рангник.

Цорн будет помогать Рангнику в административно-технической части и осуществлять координацию между тренерскими штабами всех команд «Локомотива».

Все потенциальные трансферы железнодорожников будут проходить через Цорна и утверждаться Рангником.

Цорн занимал пост гендиректора «Спартака» с мая 2019 по июль 2020 года. Позднее его должность занял Шамиль Газизов, который покинул клуб через пять месяцев.