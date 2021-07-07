Поляк Хуберт Хуркач стал третьим полуфиналистом Уимблдонского теннисного турнира в мужском одиночном разряде. В матче 1/4 финала 14-й номер «посева» победил шестого «сеяного» Роджера Федерера в трёх сетах — 6:3, 7:6 (7:4), 6:0.

Матч длился 1 час 51 минуту, Федерер проиграл пять своих подач, включая три в последнем сете, взяв у Хуркача только одну. Поляк сделал 10 эйсов против 5 у 39-летнего соперника, оба допустили по две двойных ошибки.

Федерер владеет абсолютным рекордом по количеству побед на Уимблдоне — восемь. Он выигрывал турнир пять раз подряд — с 2003 по 2007 год (повторение рекорда Бьорна Борга), а также побеждал в 2009, 2012 и 2017 году.

В полуфинале Хуркач встретится с победителем матча Маттео Берреттини (Италия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

В другом полуфинале встретятся первая ракетка мира серб Новак Джокович и канадец Денис Шаповалов, который в четвертьфинале одолел россиянина Карена Хачанова.