Сегодня на территории бывшего стадиона «Калининец», что находится на Васильевском острове (проспект КИМа, 1), прошел необычный футбольный матч. Играли в футбол, но цель поединка была не в том, чтобы выявить победителя. Таким неожиданным способом команды выступили против уплотнительной застройки в этом месте. А составы соперников были укомплектованы представителями волонтерского центра Сергея Соловьёва.

Вышел на поле и сам заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в своей биографии имеющий футбольное прошлое – в юности играл за «Динамо».

– Мы сегодня провели футбольный матч, чтобы показать всем – формат этой территории останется спортивным, – рассказал депутат. – Ко мне приходит много писем, появляются комментарии в социальных сетях, какой хотят видеть эту территорию местные жители. Поначалу мы считали, что здесь должно быть футбольное поле или хоккейная коробка, но получили, например сообщение, что раньше здесь был стрелковый клуб, и неплохо было бы его возродить.

Поэтому продолжим опрос общественного мнения, ведь мы его только начали. А сейчас уверенно можем сказать, что уплотнительной застройки здесь точно не будет. Сегодня вместе с депутатом Законодательного Собрания Константином Чебыкиным не только вышли на футбольное поле, но и подняли этот наболевший вопрос в Администрации района. Так что он будет взят на контроль двумя ветвями власти: исполнительной и законодательной.