«Зенит» сыграл вничью с «Вердером» в товарищеском матче — 2:2. Игра прошла на сборах сине-бело-голубых в Австрии на стадионе «Паркштадион».

К перерыву «Зенит» уступал 0:2. На 21-й минуте Эден Динкчи открыл счёт, а добавленное к первому тайму время Никлас Фуллкруг увеличил преимущество бременцев.

Во второй половине встречи питерцы смогли отыграться. Себастьян Дриусси забил гол на 58-й минуте, а ровно через десять минут отличился Андрей Мостовой.

Команды играли в следующих составах:

«Зенит»: Одоевский, Сантос (Кузяев, 65), Ракицкий (Скроботов, 82), Чистяков, Круговой, Сутормин (Шамкин, 82), Вендел (Кравцов, 46), Малком (Кузнецов, 82), Дриусси (Оздоев, 65), Мостовой (Белохонов, 73), Азмун.

«Вердер»: Цеттерер (Капино, 46), Осако (Вольтемаде, 46), Биттенкурт (Велькович, 46), Фюллькруг (Шмид, 46), Агу (Мевальд, 60), Топрак (Страуди, 46), Шмидт (Пак Кю Хюн, 60), Маи (Гросс, 60), Мбом (Саджент, 46), М. Эггештейн (Груев, 60), Динкчи (Нанкиши, 46).

11 июля петербуржцы проведут контрольный матч с «Карлсруэ». 17 июля «Зенит» откроет сезон-2021/22 матчем за Суперкубок России с «Локомотивом». Игра пройдёт в Калининграде.