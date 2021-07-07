Сборные Англии и Дании назвали стартовые составы на матч 1/2 финала чемпионата Европы по футболу.

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Филлипс, Райс — Сака, Маунт, Стерлинг — Кейн.

Дания: Шмейхель — Кристенсен, Кьер, Вестергор — Ларсен, Хейбьерг, Дилэйни, Мехле — Брэйтуэйт, Дольберг, Дамсгард.

Игра пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22:00 по московскому времени. Победитель выйдет в финал, где встретится с Италией.

Сборная Англии ещё ни разу не играла в финале чемпионатов Европы. Лучшее достижение для неё — полуфиналы Евро-1968 и 1996. Дания добиралась до решающей игры Евро один раз — в 1992 году. Тогда скандинавы выиграли турнир, одолев в финале Германию 2:0.