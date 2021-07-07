Олимпийские игры-2020 в Токио могут пройти при пустых трибунах, сообщает Reuters. В столице Японии могут объявить чрезвычайное положение из-за ситуации с коронавирусом.

По словам премьер-министра страны Йосихидэ Суги, правительство примет решение о новых мерах по противодействию пандемии в четверг.

Ранее стало известно, что на Олимпиаду не допустят иностранных зрителей, а трибуны можно будет заполнить не более, чем на 50 процентов, и не более, чем на 10 тысяч.

Отмечается, что в правительстве склоняются к полному закрытию трибун.

Ранее в Японии неоднократно протестовали против проведения Олимпийских игр в период пандемии. В частности, накануне одна из зрительниц эстафеты огня попыталась потушить его из водяного пистолета в знак протеста.

Олимпиада-2020 пройдёт с 23 июля по 8 августа. Она была перенесена на год из-за пандемии.