Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги товарищеского матча с «Вердером» (2:2). По словам специалиста, команде не хватает игроков в центре поля.

«У нас нехватка игроков в центре поля. Имеющихся потихоньку подводим. Выходят те, кто больше тренируется. Дугласа пока не наигрываем на этой позиции даже несмотря на то, что Барриос присоединится к нам несколько позже, — цитирует «Чемпионат» Семака. — Почему Кузяев играл высоко? Больше некому. Два наших форварда отсутствуют, Дриусси играет на другой позиции. Одоевский? Нет, я не собирался его менять. Планировали дать ему сыграть полноценный матч».

«Зенит» уступал к перерыву 0:2, но во втором тайме отыграл два мяча — голы забили Себастьян Дриусси и Андрей Мостовой.

11 июля петербуржцы проведут контрольный матч с «Карлсруэ». 17 июля «Зенит» откроет сезон-2021/22 матчем за Суперкубок России с «Локомотивом». Игра пройдёт в Калининграде.