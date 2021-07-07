«Локомотив» уступил греческому «Арису» в контрольном матче на сборах в Австрии — 1:2.

Железнодорожники открыли счёт на третьей минуте — отличился вернувшийся из с Евро-2020 поляк Мачей Рыбус. Во втором тайме «Арис» забил два мяча: голы забили Матео Гарсия на 56-й минуте и Бруно на 62-й.

«Локо» играл в следующем составе: Гильерме, Сильянов, Рыбус, Мурило, Пабло, Баринов (Куликов, 66), Крыховяк, Миранчук, Жемалетдинов (Касимов, 66), Смолов, Камано.

Сезон-2021/22 для «Локомотива» откроется матчем за Суперкубок России против «Зенита». Игра пройдёт 17 июля в Калининграде.