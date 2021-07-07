В Лондоне на стадионе «Уэмбли» стартовал матч 1/2 финала чемпионата Европы по футболу между Англией и Данией. Игру судит голландец Дэнни Маккели.

Команды вышли на поле в следующих составах:

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Филлипс, Райс — Сака, Маунт, Стерлинг — Кейн.

Дания: Шмейхель — Кристенсен, Кьер, Вестергор — Ларсен, Хейбьерг, Дилэйни, Мехле — Брэйтуэйт, Дольберг, Дамсгард.

Победитель матча выйдет в финал, где встретится с Италией. Игра пройдёт 11 июля также на «Уэмбли».

Сборная Англии ещё ни разу не играла в финале чемпионатов Европы. Лучшее достижение для неё — полуфиналы Евро-1968 и 1996. Дания добиралась до решающей игры Евро один раз — в 1992 году. Тогда скандинавы выиграли турнир, одолев в финале Германию 2:0.