Стали известны все полуфиналисты Уимблдонского турнира 2021 года в мужском одиночном разряде. В последнем четвертьфинале итальянец Маттео Берреттини, «посеянный» под седьмым номером, обыграл Феликса Оже-Альяссима из Канады, получившего 16-й номер «посева». Счёт по сетам — 6:3, 5:7, 7:5, 6:3.

Игра продолжалась 3 часа 7 минут, Берреттини 12 раз подавал навылет, Оже-Альяссим — 13. На счету итальянского теннисиста три двойных ошибки против шести у соперника.

Берреттини взял шесть подач Оже-Альяссима и проиграл три своих. В полуфинале он встретится с поляком Хубертом Хуркачем, который в трёх сетах победил Роджера Федерера — 6:3, 7:6 (7:4), 6:0.

В другом полуфинале сыграют первая ракетка мира серб Новак Джокович и канадец Денис Шаповалов.

Джокович в четвертьфинале победил Мартона Фучовича (6:3, 6:4, 6:4), а Шаповалов в пяти сетах одолел россиянина Карена Хачанова (6:4, 3:6, 5:7, 6:1, 6:4).