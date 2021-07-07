Симон Кьер забивает в свои ворота в матче Англия - Дания. Фото УЕФА

Симон Кьер забивает в свои ворота в матче Англия - Дания. Фото УЕФА

Сборная Англии сравняла счёт в матче 1/2 финала Евро-2020 против Дании. На 39-й минуте датчанин Симон Кьер забил мяч в свои ворота.

Это одиннадцатый автогол на нынешнем чемпионате Европы. По данному показателю турнир превзошёл все предыдущие Евро вместе взятые. В период с 1960 по 2016 год игроки в финальных стадиях забили 9 автоголов.

Кроме того, авторы автоголов установили «коллективный бомбардирский рекорд», обойдя достижение Мишеля Платини. Лидер сборной Франции на Евро-1984 забил рекордные девять мячей за один турнир.

Счёт Дания открыла на 30-й минуте: Миккель Дамсгор реализовал штрафной.

Игра проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Встречу судит нидерландец Дэнни Маккели.

Команды играют в следующих составах:

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Филлипс, Райс — Сака, Маунт, Стерлинг — Кейн.

Дания: Шмейхель — Кристенсен, Кьер, Вестергор — Ларсен, Хейбьерг, Дилэйни, Мехле — Брэйтуэйт, Дольберг, Дамсгор.

Победитель матча выйдет в финал, где встретится с Италией. Игра пройдёт 11 июля также на «Уэмбли».

Сборная Англии ещё ни разу не играла в финале чемпионатов Европы. Лучшее достижение для неё — полуфиналы Евро-1968 и 1996. Дания добиралась до решающей игры Евро один раз — в 1992 году. Тогда скандинавы выиграли турнир, одолев в финале Германию 2:0.