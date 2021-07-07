Испанский защитник «Барселоны» Жерар Пике раскритиковал формат серии послематчевых пенальти на чемпионате Европы-2020. В полуфинале турнира сборная Испании проиграла в серии 11-метровых ударов Италии — 1:1, пенальти 2:4. При этом в четвертьфинале Испания одолела Швейцарию также по пенальти (1:1, пенальти 3:1).

«Серия пенальти бывает очень жестокой, — написал Пике в Твиттере. Неслучайно во всех четырёх сериях пенальти на Евро и Кубке Америки побеждали команды, которые били первыми. Статистика говорит, что у первых больше шансов, и на таком турнире это кажется несправедливым».

Напомним, что в некоторых турнирах уже проводился эксперимент по изменению формата серии пенальти. По альтернативной схеме команды бьют 11-метровые удары не по очереди, а по схеме «1-2-2». То есть сперва удар наносит первая команда, затем вторая бьёт дважды, затем дважды бьёт снова первая.