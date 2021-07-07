Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина вышли в полуфинал Уимблдонского турнира-2021 в парном разряде. Дуэт в четвертьфинале одержал волевую победу над чешками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой — 6:7 (6:8), 6:4, 9:6.

При этом чешская пара выиграла первый сет, а во втором вела в счёте 5:4, 6:5 и 7:6 (правда, на чужой подаче). Крейчикова и Синякова были «посеяны» на турнире под первым номером.

В полуфинале Кудерметова и Веснина встретятся с американкой Каролин Долхайд

и австралийкой Сторм Сандерс.

В другом полуфинале состоится матч Си Сувэй/Элизе Мертенс — Сюоко Аояма/Ена Сибахара.

Кудерметова и Веснина остаются последними представительницами России на всём турнире: в одиночных разрядах, парном мужском и миксте не осталось ни одного россиянина.