Сборная Англии впервые в истории выходит в финал чемпионата Европы, Аргентина – в финал Кубка Америки. Два российских гребца перед Олимпиадой попались на мельдонии. «Зенит» сыграл вничью с «Вердером». Вероника Кудерметова и Елена Веснина – в полуфинале Уимблдона в парном разряде. Самые интересные новости 7 июля – в дайджесте Nevasport.

Аргентина вышла в финал Кубка Америки, по пенальти обыграв Колумбию

Сборная Аргентины по футболу стала вторым финалистом Кубка Америки 2021, обыграв команду Колумбии в серии пенальти. Игра прошла на стадионе «Манэ Гарринча» в городе Бразилиа и завершилась со счётом 1:1 (пенальти – 3:2).

Стадионы «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» могут перейти под управление единого оператора

Министерство спорта рассмотрит проект концепции централизованного управления крупными стадионами и ледовыми аренами в России. Может быть создана публично-правовая компания для управления и эксплуатации значимых спортивных объектов, в число которых входят футбольные стадионы, построенные к чемпионату мира 2018 года.

«Зенит» официально объявил о приобретении Джордана Мики

Форвард Джордан Мики продолжит карьеру в петербургском «Зените». Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с игроком рассчитан на один год. В минувшем сезоне американский форвард выступал за «Химки». В матчах Евролиги Мики набирал 15,6 очка, 5,7 подбора, 1,1 перехвата и 1,5 блок-шота в среднем за игру, реализуя 59% двухочковых и 23,9% дальних бросков.

Двое россиян, которые должны были выступить в Токио-2020, попались на допинге

Российские гребцы Никита Моргачёв и Павел Сорин, которые должны были выступить на летних Олимпийских играх в Токио, попались на допинге. По информации источника, проба А указала на наличие мельдония в крови спортсменов.

Тренер «Валенсии» посоветовал Черышеву искать новую команду

Главный тренер испанской «Валенсии» Хосе Бордалас больше не рассчитывает на российского полузащитника Дениса Черышева. Как стало известно СМИ, тренер «Валенсии» лично сообщил Черышеву о том, что футболисту надо заняться поисками новой команды.

«Зенит» сыграл вничью с «Вердером», отыгравшись с 0:2

«Зенит» сыграл вничью с «Вердером» в товарищеском матче — 2:2. Игра прошла на сборах сине-бело-голубых в Австрии на стадионе «Паркштадион». К перерыву «Зенит» уступал 0:2. На 21-й минуте Эден Динкчи открыл счёт, а добавленное к первому тайму время Никлас Фуллкруг увеличил преимущество бременцев.

Во второй половине встречи питерцы смогли отыграться. Себастьян Дриусси забил гол на 58-й минуте, а ровно через десять минут отличился Андрей Мостовой.

Определились все полуфиналисты Уимблдона-2021 у мужчин

Стали известны все полуфиналисты Уимблдонского турнира 2021 года в мужском одиночном разряде. Итальянец Маттео Берреттини встретится с поляком Хубертом Хуркачем. В другом полуфинале сыграют первая ракетка мира серб Новак Джокович и канадец Денис Шаповалов. Последний в пяти сетах одолел россиянина Карена Хачанова (6:4, 3:6, 5:7, 6:1, 6:4).

Кудерметова и Веснина вышли в полуфинал Уимблдона в парном разряде

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина вышли в полуфинал Уимблдонского турнира-2021 в парном разряде. Дуэт в четвертьфинале одержал волевую победу над чешками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой — 6:7 (6:8), 6:4, 9:6.

Англия обыграла Данию и вышла в финал Евро-2020

Сборная Англии победила Данию в полуфинальном матче чемпионата Европы-2020. Основное время закончилось со счётом 1:1, победный гол англичане провели в дополнительное время. В финале Англия сыграет с Италией, которая в полуфинале по пенальти обыграла Испанию (1:1, пенальти 4:2). Англичане впервые в своей истории вышли в финал чемпионата Европы.