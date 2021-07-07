Сборная Англии пропустила первый гол на чемпионате Европы по футболу-2020. В первом тайме полуфинального матча против Дании на 30-й минуте Миккель Дамсгор реализовал штрафной удар.

До этого Англия провела сухие матчи в группе против Хорватии (1:0), Шотландии (0:0) и Чехии (1:0), обыграла в 1/8 финала Германию (2:0) и в 1/4 финала Украину (4:0). Во всех матчах ворота англичан защищал Джордан Пикфорд. С учётом предыдущих игр его сухая серия составила 726 минут. До этого он отыграл на ноль в игре Лиги наций с Исландией ещё в ноябре 2020 года (4:0) и в товарищеском матче перед стартом Евро против Австрии (1:0).

Предыдущий раз Пикфорд пропускал в составе сборной 15 ноября 2020 года в матче Лиги наций с Бельгией (0:2). На 10-й минуте отличился Юри Тилеманс, а на 24-й — Дрис Мертенс.