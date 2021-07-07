Российский арбитр Сергей Карасёв завершил работу на чемпионате Европы по футболу-2020. Судья опубликовал на странице в Инстаграме фотографию из лондонского аэропорта «Хитроу».

«Всем привет! Евро-2020 — это мощь! Было очень круто! Лечу домой!» — написал Карасёв.

Карасёв работал главным арбитром в матчах группового турнира Евро-2020 Италия — Швейцария (3:0) и Германия — Венгрия (2:2), а также встрече 1/8 финала Чехия — Нидерланды (2:0).

Кроме того, ему довелось поработать резервным судьёй в матче группового этапа Австрия — Северная Македония (3:1), четвертьфинале Чехия — Дания (1:2) и полуфинале Италия — Испания (1:1, пенальти 4:2).