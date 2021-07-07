Основное время матча 1/2 финала чемпионата Европы-2020 Англия — Дания завершилось вничью — 1:1. На 30-й минуте Миккель Дамсгор реализовал штрафной удар, выведя датчан вперёд. Через девять минут Симон Кьер поразил собственные ворота. Это 11-й автогол на нынешнем Евро, причем на всех предыдущих чемпионатах Европы вместе взятых в свои ворота было забито только девять мячей.

Арбитр встречи голландец Данни Маккели назначил дополнительное время. Это седьмой овертайм на Евро-2020. Ранее за 90 минут не выявляли победителя в играх 1/8 финала Италия — Австрия (итоговый счёт 2:1), Хорватия — Испания (3:5), Франция — Швейцария (3:3, пенальти 4:5), Швеция — Украина (1:2), а также в четвертьфинале Швейцария — Испания (1:1, пенальти 1:3) и Италия — Испания (1:1, пенальти 4:2).