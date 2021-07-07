Сборная Англии победила Данию в полуфинальном матче чемпионата Европы-2020. Основное время закончилось со счётом 1:1, победный гол англичане провели в дополнительное время.

Счёт открыл на 30-й минуте датчанин Миккель Дамсгор ударом со штрафного. Этим он прервал сухую серию голкипера Джордана Пикфорда. Англичане пропустили первый мяч на нынешнем Евро, а с учётом предыдущих игр сухая серия вратаря «Эвертона» составила 726 минут.

Через девять минут Симон Кьер поразил собственные ворота. Это 11-й автогол на нынешнем Евро, причем на всех предыдущих чемпионатах Европы вместе взятых в свои ворота было забито только девять мячей.

В дополнительное капитан англичан Харри Кейн не реализовал пенальти, но первым успел на добивание. Для него это четвёртый гол на нынешнем Евро. До этого форвард не смог отличиться в групповом турнире, а в плей-офф забивал во всех матчах. Он поразил ворота Германии в 1/8 финала (2:0) и сделал дубль в 1/4 финала в ворота Украины (4:0).

Команды играли в следующих составах:

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Филлипс, Райс (Хендерсон, 95) — Сака (Грилиш, 69. Триппьер, 106), Маунт (Фоден, 95), Стерлинг — Кейн.

Дания: Шмейхель — Кристенсен (Й. Андерсен, 79), Кьер, Вестергор (Винд, 105) — Ларсен (Васс, 67), Хейбьерг, Дилэйни (Йенсен, 88), Мехле — Брэйтуэйт, Дольберг (Нёргор, 67), Дамсгор (Ю. Поульсен, 67).

Встреча прошла в Лондоне на «Уэмбли», судил её голландец Данни Маккели.

В финале Англия сыграет с Италией, которая в полуфинале по пенальти обыграла Испанию (1:1, пенальти 4:2).

Англичане впервые в своей истории вышли в финал чемпионата Европы. Ранее лучшим результатом команды был выход в полуфинал Евро-1968 и 1996.

Финальная игра пройдёт также на «Уэмбли» 11 июля.