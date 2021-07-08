В пятом матче финальной серии Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Монреаль Канадиенс» со счетом 1:0 и завоевала трофей.

Российский голкипер «молний» Андрей Василевский оформил шат-аут, отразив все 22 броска по своим воротам. Он получил приз «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку плей-офф. Кроме того, Василевский стал первым игроком в истории лиги, который завершил пять серий подряд «сухими» матчами.

В прошлом сезоне в последней игре финала Кубка Стэнли против «Даллас Старз» он сохранил свои ворота в неприкосновенности. На старте нынешнего розыгрыша плей-офф он отыграл на ноль решающий матч с «Флоридой Пантерз», затем повторил результат в сериях с «Каролиной», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Монреалем».