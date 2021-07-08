«Тампа-Бэй Лайтнинг» завоевала Кубок Стэнли, обыграв «Монреаль Канадиенс» в пятом матче финальной серии. Игра проходила на «Амали-Арене» в Тампе (США) и завершилась со счетом 1:0. Таким образом, «молнии» выиграли серию со счетом 4-1.

Команда Джона Купера завоевала трофей второй раз подряд. В составе «Тампы» двукратными обладателями Кубка Стэнли стали трое российских хоккеистов: голкипер Андрей Василевский, форвард Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев. За «Монреаль» выступает российский защитник Александр Романов.

Василевский был признан самым ценным игроком серии плей-офф, в борьбе за приз он опередил своего соотечественника Кучера. Также он установил историческое достижение в лиге, став первым вратарем, которому удалось завершить пять серий плей-офф подряд матчем на ноль.