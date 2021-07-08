Российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров не согласился с тем, что «Везину Трофи» получил голкипер «Вегас Голден Найт» Марк-Андре Флёри. По его мнению, приз, вручаемый лучшему вратарю регулярного чемпионата, должен был достаться Андрею Василевскому.

«Я говорил ему каждый день во время нашего последнего розыгрыша Кубка Стэнли: «Васи, ты MVP, ты лучший игрок». В прошлом году они отдали Везину кому — то другому – чушь номер один. Васи взял оба трофея. Я продолжаю говорить ему, что он тот парень, он лучший. Сегодня он был на взводе и держал нас в игре — ещё одно его исключение. Замечательный. Даже не могу сказать больше», – приводит слова Кучерова Sportsnet.

Напомним, «Тампа» во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли, выиграв финальную серию у «Монреаль Канадиенс» со счетом 4-1. Пятый матч завершился победой «молний» со счетом 1:0, Василевский отразил 22 броска по своим воротам и оформил шат-аут.

Россиянин установил историческое достижение в лиге, завершив пять серий плей-офф подряд матчами на ноль.