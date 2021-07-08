Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко официально запросил обмен в другую команду НХЛ.

По информации The Athletic, на решение российского игрока повлияли две неудачные операции на плече, которые были сделаны врачами клуба в 2018 и 2019 годах.

В 2020-м году Тарасенко перенес третье хирургическое вмешательство, оно было сделано в Колорадо в клинике Стедман. Проведенное там обследование показало, что две предыдущие операции не исправили повреждение связок.

По мнению Тарасенко, теперь между ним и врачами «Сент-Луиса» не может быть полного доверия. К тому же, игрок считает, что команда затянула с дополнительным обследованием, хотя он жаловался на дискомфорт в плече еще перед плей-офф-2020.

В минувшем сезоне Тарасенко принял участие в 24 матчах в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 (4+10) очков. В плей-офф он провел четыре игры и набрал 2 (2+0) балла.