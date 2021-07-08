Пресс-служба «Тампы-Бэй Лайтнинг» опубликовала фото из раздевалки команды после пятого матча с «Монреаль Канадиенс» в финале Кубка Стэнли. «Молнии» одержали победу со счетом 1:0 и стали обладателями трофея.

«Праздничные картинки, которые вы так долго ждали», — гласит подпись к посту с фотографиями.

«Тампа» выиграла финальную серию со счетом 1-0. Автором единственной заброшенной шайбы в решающем матче стал Росс Колтон. Российский нападающий Никита Кучеров провел на площадке 19 минут 36 секунд, совершил пять бросков по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

Голкипер Андрей Василевский оформил шат-аут, отразив 22 броска по воротам. Он был признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Стэнли.

Трое россиян в составе «Тампы» — Кучеров, Василевский и защитник Михаил Сергачев — стали двукратными обладателями трофея.