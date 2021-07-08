Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю разозлился из-за того, что не смог посмотреть поединок сына Тима Цзю со Стивом Спарком.

Телеканал «Матч ТВ» не показал бой, потому что ему не продали права на трансляцию. Вместо этого канал показал предыдущий поединок Тима, в котором он одержал победу над Деннисом Хоганом.

«Я не видел бой, никак не мог найти, где посмотреть, и поэтому сейчас сижу злой. Мне было бы намного приятнее разговаривать, если бы я знал, где его увидеть», — приводит слова Кости Цзю «Газета.ру».

Напомним, Тим Цзю одержал победу над Стивом Спарком, нокаутировав его в третьем раунде. Незадолго до конца боя Цзю отправил соперника в нокдаун. Для Тима эта победа стала 19-й в 19 поединках на профессиональном ринге.