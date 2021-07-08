Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров выиграл гонку бомбардиров плей-офф Кубка Стэнли, набрав 32 очка в 23 матчах.

Форвард забросил восемь шайб и отдал 24 результативные передачи. Его ближайшим преследователем стал другой игрок «Тампы» Брейден Пойнт, отставший на девять очков.

С сезона-1943/44 всего два хоккеиста выигрывали гонку бомбардиров в плей-офф НХЛ с преимуществом в девять или более очков. Ими стали Уэйн Гретцки (в 1985 году – 10, в 1988 – 9) и Марио Лемье (1991 – 10).

Напомним, «Тампа» во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли. В финальной серии «молнии» обыграли «Монреаль Канадиенс» со счетом 4-1, решающая встреча завершилась победой «Лайтнинг» со счетом 1:0. Трое российских хоккеистов — Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачев — стали двукратными обладателями трофея.