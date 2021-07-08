Президент UFC Дана Уайт намекнул, что ирландец Конор Макгрегор получит титульный бой, если одержит победу над американцем Дастином Порье на UFC 264. Действующим обладателем пояса в легком весе является бразилец Чарльз Оливейра.

«Конор хочет вернуться на вершину. Он выходит, побеждает первого номера, а затем, возможно, собирается получить шанс сразиться за титул», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

Напомним, Макгрегор и Порье встретятся на турнире UFC 264 в ночь с 10 на 11 июля по московскому времени.

Для бойцов эта встреча будет уже третьей в рамках промоушена. Первый раз они подрались в сентябре 2014 года, тогда Конор одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. Второй бой прошел в январе 2021-го, американцу удалось взять реванш. Он проиграл первый раунд, но во втором отправил ирландца в нокаут.