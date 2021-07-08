«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Монреаль Канадиенс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли и завоевала трофей. Игра проходила в Тампе (США) на «Амали Арене» и завершилась со счётом 1:0.

Автором единственной шайбы, которая и принесла «Тампе» победу, стал 24-летний нападающий Росс Колтон. В роли его ассистентов выступили Райан Макдона и Дэвид Савар. Гол был забит на 34-й минуте.

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По итогам плей-офф Кубка Стэнли лучшим бомбардиром стал российский форвард «Тампы» Никита Кучеров, набравший 32 (8+24) очка в 23 матчах. Его ближайшим преследователем стал партнер по команде Брейден Пойнт, отставший на девять очков.

Российский голкипер «молний» Андрей Василевский оформил шат-аут в решающем матче и был признан самым ценным игроком плей-офф.