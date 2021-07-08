Известный хореограф и постановщик Илья Авербух ответил на критику болельщиков в адрес Алины Загитовой и Евгении Медведевой за то, что фигуристки пропустят серию Гран-при в сезоне-2021/22.

«Роль болельщиков в данной ситуации — оказывать поддержку, а не предъявлять претензии. Если есть претензии, то это не болельщики. Эти люди видят в любимом фигуристе игрушку, которая их развлекает, удовлетворяет их эго», — приводит слова Авербуха «Лента.ру».

Экс-фигурист подчеркнул, что настоящие болельщики всегда будут благодарны Загитовой и Медведевой за те выдающиеся выступления, которые они показывали ранее, и продолжат поддерживать спортсменок в их новых начинаниях.

«А те, кто хочет на потребу самим себе загонять их, — это не болельщики», — подчеркнул Авербух.

Напомним, Загитова в декабре 2019 года объявила о приостановке карьеры. Она является чемпионкой мира, Европы и Олимпийских игр, а также победительницей финала Гран-при. Медведева пропустила прошлый сезон из-за проблем со здоровьем.